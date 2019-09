Cultuurraad Zulte zorgt voor Venetiaanse magie in kerk van Machelen Anthony Statius

23 september 2019

14u24 0 Zulte Cultuurraad Zulte organiseert op vrijdag 4 oktober een concert in het kader van het Festival van Vlaanderen. In de parochiekerk van Machelen brengen Ortwin Lowyck en Ensor Baroque werk van Antonio Vivaldi.

Ortwin Lowyck en Ensor Baroque brengen op vrijdag 4 oktober uitsluitend werk van Antonio Vivaldi, waaronder uiteraard diens wereldbekende ‘Vier Jaargetijden’, naar de kerk van Machelen.

Reserveren van gewone kaarten aan 15 euro en van beschermlidkaarten met toegang tot de receptie in het Raveelmuseum aan 30 euro kan via http://app.arkadiia.be/public/reserveren_19. Losse kaarten kunnen aangekocht worden aan de balie van het gemeentehuis in Olsene, aan de balie van de bibliotheek in Zulte en bij Dagbladhandel Dimitri in Machelen.