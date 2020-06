Coronabestendig zomeraanbod voor kinderen Anthony Statius

09 juni 2020

13u04 0 Zulte De gemeentediensten van Zulte organiseren een uitgebreid zomeraanbod voor kinderen en jongeren en dit binnen de coronarichtlijnen. Zo wordt er gewerkt met vaste bubbels van maximaal 50 personen.

De versoepeling van de coronamaatregelen laat ook de gemeente Zulte toe om een aanbod aan leuke vakantiebesteding voor kinderen en jongeren te organiseren. Er werd een volledig coronaproof aanbod aan activiteiten uitgewerkt, waarbinnen de veiligheid en gezondheid van de kinderen vooropstaat.

Kleutersportkampen

“Alle activiteiten worden dit jaar per week en in vaste bubbels van maximaal 50 personen, dat zijn deelnemers én begeleiders, georganiseerd”, zegt klinkt het bij de gemeente. “Ouders worden dan ook gevraagd bewust in te schrijven voor activiteiten, want een combinatie van verschillende activiteiten gedurende dezelfde week zal niet mogelijk zijn. Daarnaast is ook vooraf online inschrijven verplicht. Er zijn ook enkele nieuwigheden zoals vijfdaagse kleutersportkampen, kleutersportkampen in Olsene en een extra week speelpleinwerking.”

Het volledige zomeraanbod is te raadplegen via www.zulte.be/zomervakantie. Inschrijven voor deze activiteiten kan enkel online en dit vanaf maandag 15 juni om 19.00 uur.