Christian en Piet organiseren veertiende Hoeverock Anthony Statius

01 juli 2019

16u26 0 Zulte Geen zomer in Zulte zonder Hoeverock. Christian Degezelle en Piet Van Vynckt toveren vanaf dinsdag het park van het Ontmoetingscentrum in Olsene vanaf dinsdag acht weken lang om in een gezellig minifestival met live muziek.

Veertien jaar geleden startte Christian Degezelle met Hoeverock in de achtertuin van Het Gouden Hof in D’hoye en sinds 2011 vinden de gratis concerten plaats in het park aan het Ontmoetingscentrum in de Kerkstraat in Olsene. Samen met Piet Van Vynckt organiseert Christian deze zomer de veertiende editie.

“Ieder jaar proberen we de bezoekers te verrassen met goede live bands”, zegt Christian. “Zodra Hoeverock gedaan is gaan Piet en ik al op zoek naar groepen voor de volgende editie en tegen het einde van het jaar liggen de namen allemaal vast. Op dinsdag 2 juli bijt de Dan Stennis Band de spits af en volgende week komt Nutbush, een ode aan Tina Turner. Verder staan de Das Rock Stubru Coverband, Sticky Fingers (een Rolling Stones tribute), Magnetica (Metallica tribute), David Ronaldo And The Dice, Fenix Rocks en Outback op het programma. Het park wordt opnieuw sfeervol verlicht en er zijn drankjes en snacks te krijgen.”

Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur en de optredens starten rond 20 uur. De toegang is gratis.