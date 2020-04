CD&V Zulte stelt barbecue uit Anthony Statius

23 april 2020

12u46 0 Zulte De Zultse CD&V stelt haar jaarlijkse barbecue uit door het coronavirus.

“Naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze partij op het einde van de zomer een barbecue”, zegt voorzitter Yves Neirynck. “De huidige pandemie heeft er echter voor gezorgd dat er geen massabijeenkomsten mogen doorgaan tot eind augustus. Daarom lijkt het ons opportuun om nu al duidelijk te zijn en de barbecue van 23 augustus uit te stellen. We verplaatsen het evenement naar een later te bepalen datum.”

“Het doet ons pijn dat we leuke, sociale activiteiten moeten annuleren. Van zodra ons een perspectief wordt gegeven, buigen we ons over een nieuwe datum. De komende dagen en weken zullen we vanuit CD&V Zulte actief meehelpen waar we kunnen, initiatieven nemen en steunen en proactief meedenken over ‘wat na …’ de corona-crisis.”