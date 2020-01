CD&V Zulte ontwikkelt hulpmiddel zodat ieder gezin impact van belastinghervorming kan berekenen Anthony Statius

02 januari 2020

17u18 3 Zulte Wie wil weten welke impact de Zultse belastinghervorming zal hebben op het gezinsbudget, kan dit eenvoudig te weten komen. Oppositiepartij CD&V ontwikkelde hiervoor een speciaal Wie wil weten welke impact de Zultse belastinghervorming zal hebben op het gezinsbudget, kan dit eenvoudig te weten komen. Oppositiepartij CD&V ontwikkelde hiervoor een speciaal hulpmiddel dat uitrekent hoeveel je meer of minder zal moeten betalen. “Het gemeentebestuur beseft niet wie wel of niet wordt getroffen door deze belastinghervorming”, zegt Marc Devlieger

Tijdens de laatste gemeenteraad werd door de Zultse meerheidspartijen Open Zulte, N-VA en GVZ een herschikking van de belastingen en gemeentelijke bijdragen doorgevoerd. Zo werd de verhoging van de opcentiemen van de onroerende voorheffing van 692,72 naar 875 en de daling van de personenbelasting van 7 naar 5,9 procent gebracht. Oppositiepartij CD&V uitte al haar ongenoegen over deze belastingherschikking. Raadslid Marc Devlieger: “Als tijdens de komende legislatuur ruim drie miljoen euro meer inkomsten zullen gehaald worden bij de inwoners van Zulte, dan is het al snel duidelijk dat deze zogenaamde herschikking wel degelijk een verhoging van de belastinginkomsten betreft. Vele gezinnen zullen hiervoor extra diep in de buidel moeten tasten. Omdat de situatie voor iedereen anders ligt, hebben we een hulpmiddel ontwikkeld zodat ieder gezin voor zichzelf kan berekenen wat de impact zal zijn op het gezinsbudget.”

Recht op correcte informatie

“Ik heb een berekeningsblad ontwikkeld die inwoners van Zulte toelaat om de impact van de belastinghervorming op een eenvoudige wijze te berekenen”, vervolgt Marc Devlieger. “Iedereen kan daarop anoniem nagaan wat de impact is van de herschikking. Om de berekening vlot te laten verlopen, moet je de lege vakken van kolom B invullen en daarvoor heb je twee documenten nodig heeft, waaronder de aangifte van uw personenbelasting (inkomsten 2018/aangifte 2019). Het cijfer van het gemeentelijk aandeel vind je op de belastingbrief onder de vermelding ‘gemeentebelasting’. Daarnaast heb je ook de aangifte van de onroerende voorheffing of grondlasten nodig voor het aanslagjaar 2019. Onze partij vindt dat iedereen recht heeft op correcte informatie en daarom zijn we dan ook graag beschikbaar voor die groep burgers die niet vertrouwd is met de digitale communicatie. Zij kunnen steeds telefonisch contact opnemen met onze CD&V-mandatarissen, die graag zelf de berekening voor de inwoners maken.”

Betaalbaar

CD&V spreekt over een asociale maatregel als het over de belastinghervorming gaat, maar burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) vindt de kritiek te hard. “Zoals ik al zei op de gemeenteraad, tarieven optrekken is nooit prettig, maar het is soms wel nodig en deze bestuursmeerderheid doet dit op een verantwoorde manier. In vergelijking met velen andere gemeenten blijft Zulte betaalbaar. Als wij al een asociaal belastingbeleid hebben, wat moeten we dan zeggen van al die andere gemeenten?”