CD&V wil cultuur- en sportcheques in Zulte lanceren Anthony Statius

29 augustus 2019

11u04 0 Zulte De gemeente Zulte overweegt om betaling met cultuur- en sportcheques ook in Zulte mogelijk te maken. De vraag werd op de gemeenteraad gesteld door oppositiepartij CD&V.

“Steeds meer werkgevers belonen hun medewerkers met cultuur- en sportcheques”, zegt gemeenteraadslid Henk Heyerick (CD&V). “Ze willen hiermee hun waardering uiten maar vooral ook een stimulans geven om cultuur en sport op hun agenda te krijgen. Heel wat particuliere organisaties en buurgemeenten zoals Deinze maken het mogelijk voor hun burgers om sportkampen, sportsessies en culturele evenementen te betalen met deze cheques. Dit is tot op heden nog niet mogelijk in Zulte, maar we zien hier graag verandering in komen. Daarom stellen we voor om het nodige te doen zodat voortaan ook betaling met cultuur- en sportcheques mogelijk is in onze gemeente, alsook om hieromtrent de nodige communicatie te voeren naar de burgers en de verenigingen.”

Het voorstel van CD&V werd positief onthaald door het gemeentebestuur.

Meer over CD&V

Zulte

politiek