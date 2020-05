CD&V wil boost voor lokaal toerisme: “Tijdelijke kampeerplaats en gratis museumbezoek tijdens zomervakantie” Anthony Statius

29 mei 2020

09u52 0 Zulte De gemeente Zulte onderzoekt twee voorstellen van CD&V om deze zomer het toerisme in eigen streek aan te wakkeren. Raadslid Henk Heyerick stelde op de laatste gemeenteraad voor om Zultenaren gratis toegang tot het Roger Raveelmuseum te verschaffen en om een tijdelijke kampeerplaats te voorzien.

De toeristische sector krijgt het zwaar te verduren door de coronacrisis. Daarom bracht gemeenteraadslid Henk Heyerick (CD&V) tijdens de gemeenteraad van dinsdag 26 mei twee voorstellen ter sprake om het toerisme in Zulte een boost te geven.

“Door de coronacrisis zal het toerisme er de komende maanden helemaal anders uitzien”, zegt Heyerick. “Veel mensen zullen op binnenlands toerisme overschakelen, soms uit ongerustheid, omdat andere zaken gewoon niet toegelaten zijn en omdat de financiële gevolgen van de crisis andere zaken onmogelijk maken. Dit is misschien de ideale gelegenheid om een bezoek te brengen aan het Roger Raveelmuseum. Zo zouden we een overeenkomst met het museum kunnen afsluiten om Zultse gezinnen de komende maanden gratis op bezoek te laten komen.”

“Een tweede voorstel is om minstens één tijdelijke kampeerplaats te organiseren op ons grondgebied”, vervolgt Heyerick. “Een logische locatie zou bijvoorbeeld een deel van de weide naast de mobilhomeparking in Machelen kunnen zijn. Ook de site achter het kasteel in Olsene is een optie, alsook een weide aan de oude Leiearm aan kasteel te Lake.”

Beide voorstellen werden positief onthaald door de meerderheid. De schepen van toerisme Sophie Delaere beloofde om er alles aan te doen om beide punten nog voor de zomervakantie te kunnen realiseren.