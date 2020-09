CD&V-senioren krijgen pannenkoeken Anthony Statius

11 september 2020

16u10 0 Zulte De leden van CD&V Zulte ouder dan 60 jaar kregen vrijdag een lekkere verrassing. Het bestuur van de CD&V-senioren ging bij alle leden langs met pannenkoeken.

“Door de coronamaatregelen hebben we dit jaar al onze geplande activiteiten moeten afgelasten”, zegt bestuurslid Cecile Vanlerberghe. “Om onze leden te tonen dat we hen niet vergeten zijn en om hen te bedanken voor hun jarenlange steun hebben we met ons bestuur pannenkoeken gebakken. Alle leden, dat zijn er zo’n 200 in totaal, krijgen van ons een stapeltje pannenkoeken.”