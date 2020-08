CD&V kaart onveilige verkeerssituatie in Posthoornstraat aan: “Nood aan een fietspad” Anthony Statius

26 augustus 2020

16u16 0 Zulte Het kruispunt van de Posthoornstraat met de Haarzakstraat en de Polderstraat in Machelen (Zulte) is levensgevaarlijk voor fietsers. Dat zegt Marc Devlieger van oppositiepartij CD&V. “De straat wordt steeds drukker en er gebeurden al 3 ongevallen met kinderen”, zegt Marc.

Op de gemeenteraad van dinsdag 25 augustus kaartte raadslid Marc Devlieger van CD&V Zulte een onveilige verkeerssituatie in deelgemeente Machelen aan.

“Het kruispunt van de Posthoornstraat met de Haarzakstraat en de Polderstraat is momenteel niet veilig voor fietsers”, zegt Marc. “Een nieuwe ontsluiting naar de industriezone De Prijkels in Deinze en Nazareth zorgt voor heel wat extra auto’s en vrachtwagens in de Posthoornstraat. Dit is een smalle straat met enkel fietssuggestiestroken, die maar weinig soelaas bieden. Voor kinderen die met de fiets uit de Haarzaakstraat komen en de Posthoornstraat dwarsen in de richting van het dorp is het levensgevaarlijk. Het laatste anderhalf jaar waren er op dit kleine kruispunt drie ongevallen waarbij één gewonde viel. Met de start van het nieuwe schooljaar moet deze alsmaar gevaarlijker wordende situatie met de nodige zorg onderzocht worden. Een zebrapad en een fietspad langs de Posthoornstraat, in het stuk tussen de gewestweg N43 en de Schachelar, zijn er zeker nodig.”

Schepen van Mobiliteit Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte) erkent de situatie. “Het voorstel zal besproken worden door de dienst Mobiliteit en het wordt voorgelegd aan de verkeerscommissie. We onderzoeken wat de oplossingen op korte en lange termijn zijn. Op korte termijn kan er onder andere een extra zebrapad aangelegd worden.”