Cameracontrole aan Zultse glasbollen Anthony Statius

10 juli 2020

10u59 0 Zulte Het cameraproject van afvalintercommunale I.V.M. tegen sluikstorten wordt ook in Zulte opgestart. Op alle locaties waar glasbollen staan, kunnen vanaf nu onaangekondigde cameracontroles plaatsvinden.

In Zulte wil men sluikstorters betrappen aan de glasbollen die in de gemeente staan. De controle zal gebeuren door middel van camera’s van I.V.M. “De bedoeling van deze actie is om het sluikstorten in onze gemeente grondig aan te pakken, te ontraden en personen die toch sluikstorten te kunnen vatten”, klinkt het bij de gemeente. “Sluikstorters die betrapt worden riskeren een GAS-boete tot 350 euro.”

“De twee glasbollen in de Sint-Pieterstraat in Olsene worden op maandag 13 juli verplaatst naar de Grote Steenweg 214, naast de reeds aanwezige textielcontainers. Dit is een beter geschikte locatie. De plaats in de Sint-Pieterstraat zal heringericht worden. Voor de nieuwe plaats langs de N43 werd toelating verkregen bij de wegbeheerder het Agentschap Wegen en Verkeer”, klinkt het nog.