Cafetaria Ontmoetingscentrum opent (met enige vertraging) in het najaar Anthony Statius

16 augustus 2019

16u32 0 Zulte De werken aan de nieuwe cafetaria aan het Ontmoetingscentrum in Olsene duren langer dan voorzien. Volgens schepen van Patrimonium Sophie Delaere (Open Zulte) zitten de werken in de afwerkingsfase en zal men de cafetaria in het najaar openstellen.

“Aan het Ontmoetingscentrum in Olsene wordt een nieuwe cafetaria gebouwd. De vorige ruimte was eerder krap en beperkt in mogelijkheden”, zegt schepen Sophie Delaere. “Ze wordt nu verruimd tot een aangename en gebruiksvriendelijke ontmoetingsplaats, met onder andere een ruime foyer, een nieuwe toog en een grote koelcel. Er komt ook een lift in het gebouw. De werken hangen samen met de renovatie van het aanpalende huis Meheus, waar de lokale Geschied- en Heemkundige kring een vaste stek krijgt en waar het gelijkvloers een polyvalente invulling zal krijgen.”

“De werken aan de nieuwe cafetaria komen nu na het bouwverlof in een afwerkingsfase” vervolgt Delaere. “De grote verbouwingswerken zijn reeds afgewerkt en nu zitten we in de afwerkingsfase. In de komende weken worden de binnendeuren geplaatst en de schilder-, elektriciteits- en ventilatiewerken afgerond. Dan volgt het plaatsen van de trapbekleding. Nu zal ook de buitenaanleg gebeuren, hierbij voorzien we een ruim terras voor de cafetaria.”

Het gemeentebestuur erkent dat de werken langer duren dan verwacht. “We hebben inderdaad vertraging opgelopen en we willen hiervoor verontschuldigen. We bedanken iedereen voor het geduld”, besluit de schepen.