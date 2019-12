Buurtprotest tegen windmolens tevergeefs: “Leefkwaliteit en gezondheid inwoners in het gedrang” Anthony Statius

23 december 2019

16u57 0 Zulte Ondanks 350 bezwaren van buurtbewoners uit Zulte en Kruisem heeft de provincie Oost-Vlaanderen groen licht gegeven voor het windmolenpark aan industriezone Zaubeek. Er werd een vergunning afgeleverd voor drie van de zeven geplande windturbines, waarvan een op het grondgebied Zulte. Burgerplatform Leefbaar Zulte-Kruisem gaat in beroep tegen de beslissing. “We plannen binnenkort ook een infoavond voor alle omwonenden”, klinkt het.

De strijd tegen de komst van windturbines op de grens van Zulte en Kruisem aan industriezone Zaubeek woedt verder. Na gunstig advies van de beide gemeentebesturen leverde de provincie Oost-Vlaanderen een vergunning af voor de bouw van drie windturbines, waarvan twee op het grondgebied Kruisem en één op het grondgebied Zulte. Er werd een aanvraag ingediend voor een totaal van zeven windmolens, maar voor de vier windturbines, waaronder de drie aan de overkant van de E17 in Kruisem, werd geen vergunning gegeven.

Tijdens het openbaar onderzoek verzamelden enkele buurtbewoners onder de naam Burgerplatform Leefbaar Zulte-Kruisem 350 bezwaarschriften aan de hand van een gezamenlijke petitielijst. Woordvoerder Dirk Masselis is ontgoocheld over de beslissing van de provincie: “Jammer dat we geen steun hebben gekregen van de gemeentebesturen. We zijn zeker niet tegen groene energie, maar we kunnen niet aanvaarden dat de leefkwaliteit en de gezondheid van de inwoners in het gedrang komen. De drie windturbines die vergund zijn, zijn uitzonderlijk hoog - de geplande turbine in Karreweg heeft een tiphoogte van 200 meter - en dit kan voor overlast zoals geluidshinder en slagschaduw zorgen. Bij het project Zulte-Kruisem staan de eerste woningen op minder dan 300 meter en dus zal deze overlast volgens ons wel degelijk merkbaar zijn. De komst van het windmolenpark zal nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de omwonenden en daarnaast bestaat de kans dat de woningen in waarde verminderen.”

Informatieavond

“Het is onbegrijpelijk dat de betrokken gemeentebesturen hun steun betuigen voor dit project. Wij richtten al een open brief aan burgemeester Simon Lagrange en onze vraag om overleg te plegen bleef tot op heden onbeantwoord. We laten het hier niet bij en we tekenen beroep aan tegen de beslissing van de provincie. Wij hebben het gevoel dat beide gemeentebesturen bewust zo weinig mogelijk gecommuniceerd hebben over dit project, maar het is van cruciaal belang dat alle betrokken inwoners beter geïnformeerd worden. Daarom plannen we in januari een informatieavond voor alle inwoners die in de buurt van de windturbines wonen. Zij zullen op de hoogte gebracht worden via een brief”, besluit Masselis.

Meer info via zultekruisemleefbaar@gmail.com.