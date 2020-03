Burgemeester Lagrange vanaf maandag weer op post Anthony Statius

13 maart 2020

09u20 0 Zulte De Zultse burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) hervat op maandag 16 maart het werk na afwezigheid wegens ziekte.

Midden februari werd de burgemeester van Zulte met een zware longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Na een afwezigheid van vijf weken is hij voldoende hersteld om opnieuw zijn ambt op te nemen. “Eerste schepen Sophie Delaere leverde als waarnemend burgemeester tijdens mijn afwezigheid een fantastische prestatie, ik wil haar van harte bedanken,” zegt burgemeester Simon Lagrange. “Samen met het schepencollege, de gemeenteraad en het gemeentepersoneel volgde schepen Delaere alles plichtsgetrouw op en kon ik met een gerust hart herstellen. Ik kan nu het werk hervatten, al moet ik wel nog een tijdje voorzichtig zijn en mezelf goed verzorgen. Ik kijk ernaar uit om opnieuw aan de slag te gaan en mij opnieuw ten volle in te zetten voor onze gemeente en de inwoners.”