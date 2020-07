Bromfietser meegesleurd door vrachtwagen: “Gelukkig niet onder de wielen” Wouter Spillebeen

23 juli 2020

18u26 0 Zulte Een bromfietser is er woensdagmiddag met lichte verwondingen vanaf gekomen toen hij op het kruispunt van de Centrumstraat en de N43 in Zulte meegesleurd werd door een vrachtwagen.

De man reed rond 14.45 uur met zijn bromfiets klasse A in de Centrumstraat in Olsene (Zulte) toen hij aan het kruispunt met de N43 moest stoppen voor de rode lichten. Hij wilde rechtsaf slaan richting Deinze, net zoals de vrachtwagen die naast hem stond. Bij het manoeuvre werd de bestuurder van de bromfiets aan zijn linkerarm meegetrokken door de vrachtwagen. “Hij kwam gelukkig niet onder de wielen van de vrachtwagen terecht”, aldus de politie van zone Deinze-Zulte-Lievegem. Hij kwam wel ten val en moest ter verzorging naar het ziekenhuis in Waregem gebracht worden.