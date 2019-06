Bromfietser lichtgewond bij aanrijding, auto rijdt verder Wouter Spillebeen

03 juni 2019

17u43 0 Zulte Een 77-jarige bromfietser is afgelopen vrijdag het slachtoffer geworden van een aanrijding met vlucht in de Staatsbaan in Zulte.

Rond 21.30 uur reed de bromfietser in de richting van Sint-Martens-Latem toen het ter hoogte van het kruispunt met de Gaverbeekstraat tot een aanrijding kwam met een personenwagen. De 77-jarige man kwam ten val en raakte lichtgewond. De bestuurder van de wagen reed intussen door. Of het gaat om een vluchtmisdrijf en of de chauffeur de aanrijding al dan niet voelde, wordt nog onderzocht.