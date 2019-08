Brand in voormalig eierverwerkend bedrijf mogelijk ontstaan door spelende kinderen Wouter Spillebeen

06 augustus 2019

15u09 0 Zulte In de leegstaande gebouwen van voormalig eierverwerkend bedrijf Dion Vandewiele in Olsene is afgelopen nacht een brand ontstaan. De bovenverdieping en het dak raakten zwaar beschadigd. Volgens de politie ontstond de brand mogelijk door spelende kinderen.

Het bedrijf langs de Grote Steenweg sloot de deuren in 2004 en sindsdien gebeurt met het 4 hectare grote terrein niets. De grote lege gebouwen zijn al jaren een aantrekkelijke plek voor krakers en jongeren, die er sporadisch komen en gaan. “Van een overlastproblematiek is er evenwel geen sprake”, volgens politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

In de nacht van maandag op dinsdag werd de brandweer rond 0.30 uur gealarmeerd door een buurtbewoner die vlammen uit het dak van het hoofdgebouw zag komen. Ze gingen het vuur te lijf en rond 1.30 uur waren de bluswerken al afgelopen. De brand was wel vrij hevig en vernielde een groot deel van de bovenste verdieping en het dak van het gebouw.

Uit een onderzoek naar de oorzaak van de brand blijkt intussen dat spelende kinderen mogelijk aan de oorzaak liggen. Volgens de politie hadden ze er overdag vermoedelijk een vuurtje gestookt. “Waarschijnlijk is dat vuur ’s nachts weer aangewakkerd”, duidt de politie. “Van een opzettelijke brand is er dus niet echt sprake.” Er was niemand aanwezig in het gebouw toen de brand uitbrak.