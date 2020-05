Bouwwerken voetbalaccommodatie Jong Zulte gestart: “Dankzij Zultse aannemers blijven we binnen het budget” Anthony Statius Hans Fruyt

28 mei 2020

12u25 10 Zulte De werkzaamheden op domein Waalmeers in Zulte zijn deze week gestart. De voetbalclub Jong Zulte, die in eerste provinciale speelt, krijgt er een gloednieuwe accommodatie. “In mei 2021 hebben we een groot toernooi gepland en we hopen dan ons nieuw gebouw in gebruik te kunnen nemen”, zegt voorzitter Tom Moerman.

De Zultse gemeenteraad zette in maart het licht op groen voor de bouw van de nieuwe voetbalaccommodatie op domein Waalmeers. De gemeente verleent aan Jong Zulte een opstalrecht en kent een investeringssubsidie van 585.000 euro toe. Ondertussen werd de aanbesteding goedgekeurd en woensdag zijn de werken effectief gestart.

“Door bijkomende eisen die werden gesteld, hebben de werken twee maanden vertraging opgelopen”, zegt voorzitter Tom Moerman. “Dankzij de samenwerking met Zultse aannemers kunnen we wel binnen het geplande budget blijven. Onze club had dringend nood aan een nieuw gebouw en na lang wachten zijn we blij dat het nu eindelijk vooruitgaat. Dit jaar zou de ruwbouw er moeten staan en we hopen het gebouw in mei 2021 in gebruik te kunnen nemen, want dan hebben we een groot toernooi gepland.”

Sportief verantwoordelijke Steven Peck ziet nog opportuniteiten voor Jong Zulte. “Er komt nu al een extra jeugdploeg bij en met de nieuwe accommodatie zullen we nog meer spelers kunnen aantrekken, zegt Steven. “De matchen zullen nog steeds gespeeld worden in de Kastanjelaan. Dit zal pas mogelijk zijn op domein Waalmeers eens we beschikken over een kunstgrasveld.”