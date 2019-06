Bouwvakker Francky opent fietsenwinkel in Machelen Anthony Statius

14 juni 2019

17u27 0 Zulte Francky Vermiesch (39) heeft onlangs de nieuwe fietsenzaak VF Bikes geopend in de Brandstraat 10 in Machelen. Wegens rugklachten moest de voormalige bouwvakker op zoek naar een andere job. “Een eigen fietsenwinkel was mijn ultieme droom, mijn vrouw zei dat ik ervoor moest gaan”, zegt Francky.

Machelenaar Francky Vermiesch is bekend van zijn gelijknamig bouwbedrijf en van zijn mobile ginbar Ginfever. Vorige week opende hij VF Bikes achter zijn huis in de Brandstraat. Een noodgedwongen carrièrewending.

“Ik heb zware rugklachten en dus moest ik mijn werk als bouwvakker opzeggen”, zegt Francky. “Mijn bouwbedrijf blijft wel bestaan en ik volg alle werken nog op, maar ze zelf uitvoeren, dat gaat niet meer. Ik moest dus op zoek naar een andere job, maar ik heb niet lang moeten zoeken. Ik ben al van kindsbeen af een fervent fietser en ik sleutel graag aan fietsen. Het is altijd mijn droom geweest om mijn eigen fietsenzaak uit te baten en mijn vrouw zei dat ik ervoor moest gaan.”

“Met VF Bikes richt ik me vooral op mountainbikes en koersfietsen, maar ik heb ook stadsfietsen en elektrische fietsen. Ik heb twee topmerken in de aanbieding, namelijk Scott en Sensa. Je vindt hier ook allerlei accessoires en iedereen kan hier terecht voor herstellingen. Het is hier niet zo groot, maar een goeie service is veel belangrijker dan een grote winkel.”

VF Bikes is gesloten op zondag en maandag en op weekdagen is de winkel open in de namiddag van 13 tot 18 uur. Op zaterdag kan je hier terecht van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Meer info via www.vf-bikes.be.