Boottocht van Machelen naar Astene met bezoek aan kasteel Ooidonk Anthony Statius

16 augustus 2019

10u11 0 Zulte Toerisme Leiestreek organiseert op donderdag 29 augustus een boottocht van Machelen-aan-de-Leie naar Astene Sas en met bezoek aan het kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne.

Op donderdag 29 augustus vertrekt de boot aan de aanlegsteiger in Machelen-aan-de-Leie voor een relaxte tocht op de Leie met als eindbestemming Astene Sas. Iets drinken aan boord kan tegen democratische prijzen. Bij aankomst maakt men een korte wandeling van twee kilometer door de mooie natuur naar het kasteel Ooidonk. Daar wacht een gids de bezoekers op voor een leerrijke kennismaking met dit kasteel.

De boottocht vertrekt om 12.30 uur en het einde van de uitspat is voorzien om 17.45 uur. Reserveren kan via www.toerisme-Leiestreek.be/boottochten of bij VVVLeiestreek in de Brielstraat 2 in Deinze. Meer informatie vind je via 09/243.14.24.