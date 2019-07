Boottocht op de Leie voor de ganse familie Anthony Statius

08 juli 2019

12u55 0 Zulte De toeristische dienst van Zulte organiseert op zondag 14 juli een boottocht op de Leie. Deze gezellige tocht voor de ganse familie vertrekt om 11 uur.

Bij deze gezellige familietocht is er een streekgerecht inbegrepen en er komt ook een karikaturist mee aan boord, zodat iedereen met zijn of haar portret naar huis gaat. Na de tocht kan je nog een bezoek brengen aan het centrum van Machelen. Er is een bewegwijzerde wandeling van een kilometer langs Machelen-Put tot in het centrum. Daar is op het Oude Leieplein Machelen Gulde aan de gang met animatie voor kinderen en volwassenen: de Oude Leie-fontein, walk on water, waterfietsen, een springkasteel, kinderzwembad, ballonclown en hapjes en drankjes.

Reserveren kan nog tot en met woensdag 10 juli via https://www.toerisme-leiestreek.be/nl/boottochten/gezinsvriendelijke-tochten. Meer info via 09/243.14.24 of toerisme@zulte.be.