Boerenmarkt gaat door zonder randanimatie Anthony Statius

09 september 2020

10u09 0 Zulte De Zultse Boerenmarkt aan het Kasteel van Olsene mag doorgaan, maar wel in gewijzigde vorm. “Je kan er wel nog producten kopen, maar er is geen randanimatie voorzien”, zegt schepen Sophie Delaere (Open Zulte).

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren het gemeentebestuur van Zulte en de Landelijke Gilden op zondag 20 september een Boerenmarkt en Dierendag. Door de coronacrisis vindt deze dit jaar plaats in een beperkte vorm.

“We vinden het belangrijk om activiteiten in deze tijden te laten doorgaan, zij het anders dan gewoonlijk en op een zeer veilige manier”, zegt schepen Sophie Delaere. “Er zal geen rand- of kinderanimatie voorzien zijn, maar ook geen demonstraties met dieren of hapjes en drankjes aan het kraam. Het zal wennen zijn, maar wij blijven aandachtig voor de veiligheid en gezondheid van iedereen.”

“Het evenement vindt nog steeds plaats binnen de ommuurde tuin van het Kasteel van Olsene en dit van 10 tot 14 uur. Het concept is uitgewerkt als een lokale markt, met de focus op de producten van de lokale land- en tuinbouwers, fruit- en groenteboeren. Het aanbod wordt uitgebreid met diverse brood- en zuivelproducten. Ook de dierenliefhebbers komen aan hun trekken voor speeltjes en hapjes voor hun huisdieren.”