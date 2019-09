Boerenmarkt en dierendag aan kasteel van Olsene Anthony Statius

11 september 2019

10u12 3 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte en de Landelijke Gilde organiseren op zondag 15 september een boerenmarkt en dierendag. Tussen 10 en 14 uur is iedereen uitgenodigd in de ommuurde tuin van het kasteel van Olsene.

Op de boerenmarkt en dierendag in Zulte bieden lokale landbouwers een ruim aanbod aan producten, vers van het veld. Socio-culturele verenigingen krijgen de kans om streekproducten te verkopen en diverse verenigingen met een hart voor dieren stellen zich voor, beantwoorden al uw vragen en tonen wat zij voor dier en mens kunnen betekenen.

Ook aan de kleine kinderen werd gedacht. Zij kunnen zich uitleven bij speelpleinwerking en grime. Er is een demonstratie met schapen en cavia’s, eenden, bijen of hulphonden voor mensen met een beperking bieden een andere en ruimere blik op het woord huisdier. Het is mogelijk om een gratis ritje met de huifkar te maken.

De toegang is gratis.