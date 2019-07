Blokken voor tweede zit kan in Huis van het Kind Anthony Statius

22 juli 2019

10u39 1 Zulte Studenten die examens moeten afleggen tijdens de tweede zittijd kunnen vanaf maandag 29 juli elke werkdag komen blokken in de studiezaal van het Huis van Kind in Zulte.

Er kan tot en met woensdag 14 augustus gestudeerd worden van 8 tot 17 uur. De ingang voor de studenten is op deze momenten voorzien via het Sociaal Huis. Studenten zijn welkom op werkdagen, niet in het weekend en op feestdagen.

Vanaf maandag 19 augustus kan er gestudeerd worden vanaf 8 tot 18.30 uur. Vanaf dan verloopt de ingang via Pluto. Uitzonderingen hierop zijn 21, 28 en 30 augustus. Op deze dagen is Pluto niet open en kan er tot 17 uur gestudeerd worden. De toegang is vrij en er is geen reservatie nodig. Studenten kunnen gebruik maken van tafels, stoelen, wifi en toiletten.