Binnenhuisarchitect gezocht voor Huis Meheus Anthony Statius

05 maart 2020

15u42 0 Zulte De gemeente Zulte zal een binnenhuisarchitect aanstellen voor het opknappen van Huis Meheus in Olsene. Voor de herinrichting van het gebouw wordt 367.000 euro voorzien.

Het Huis Meheus in Olsene zorgde opnieuw voor wat vuurwerk tijdens de Zultse gemeenteraad. Volgens oppositiepartij CD&V werd het dossier volledig verkeerd aangepakt en ontbreekt het de bestuursmeerderheid aan visie. Op de gemeenteraad lag de aanstelling van een binnenhuisarchitect op tafel en dit werd door alle partijen goedgekeurd. Zowel CD&V als de cultuurraad zijn al lang vragende partij voor het aanstellen van een gespecialiseerde architect.

“De cafetaria van het Ontmoetingscentrum werd onlangs vernieuwd en nu willen we het Huis Meheus aanpakken”, zegt schepen Michael Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Het gelijkvloers krijgt een beperkte museumfunctie en op de eerste verdieping krijgt de Geschied- en heemkundige kring een nieuwe thuis. Daarnaast worden ook de sanitaire ruimtes gerenoveerd. Voor de herinrichting van het pand wordt nu een binnenhuisarchitect aangesteld. Een belangrijke voorwaarde is dat de kandidaat vertrouwd is met onroerend erfgoed”, aldus de schepen.