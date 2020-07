Bibliotheek pakt uit met gezelschapsspelen en e-boeken Anthony Statius

08u40 0 Zulte De bibliotheek van Zulte heeft voortaan ook gezelschapsspelen in haar gamma. Daarnaast start men ook met een e-boekenproject.

Door de coronacrisis heeft de Zultse bibliotheek op een lager pitje gewerkt. De bibliotheek kon haar leners niet ontvangen en er waren ook geen activiteiten. Maar de bibliotheekmedewerkers hebben niet stilgezeten en kunnen nu uitpakken met een nieuw aanbod. Zo kan je voortaan ook gezelschapsspelen uitlenen. Er is een aanbod voor kinderen, voor volwassenen en er zijn familiespelen en per gezin kan je 2 spelen lenen. De uitleentermijn is ook 3 weken en verlengen is mogelijk.

Daarnaast start de bibliotheek ook met een e-boekenproject. Er werden 5 e-readers aangekocht en een 100-tal e-boeken. De bedoeling is om de Zultenaren te laten proeven van het lezen van een e-boek. Bij het uitlenen van een e-reader zal de lener gevraagd worden om een kleine vragenlijst in te vullen. Het is de bedoeling om op basis van deze gegevens te beslissen of de bibliotheek zal deelnemen aan het e-boekenproject van Vlaanderen. Een e-reader met daarop maximaal 5 e-boeken kan je lenen voor 3 weken. Verlengen is niet mogelijk.

Surf naar zulte.bibliotheek.be en geef als zoekterm ‘gezelschapsspelen’ of ‘format:e-boek’ in.