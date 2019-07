Bibliotheek lanceert Fundels-leesboekjes Anthony Statius

23 juli 2019

10u39 0 Zulte In de bibliotheek van Zulte kan je terecht voor Fundels-leesboekjes. Deze digitale kinderboeken met animatiefilmpjes, educatieve spelletjes en oefeningen zijn zowel in de bibliotheek als in de huiskamer beschikbaar.

Tot nog toe kon je via de Zultse bibliotheek Fundels-prentenboeken spelen, maar nu zijn er ook Fundels-leesboekjes voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Met deze boekjes kunnen de kinderen oefenen op algemene leesvaardigheden, technisch lezen en begrijpend lezen. De Fundels kunnen gespeeld worden op de Fundel-computer in de bibliotheek en de geleende boekjes kunnen ook offline geraadpleegd worden.

Elke bibliotheekgebruiker heeft recht op zeven Fundels per jaar. Die blijven gedurende vier weken op je tablet, smartphone, pc of laptop staan. Je kan ze uitlenen door in te loggen met je MijnBibliotheek-account: https://mijn.bibliotheek.be.