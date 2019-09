Beter wandelpad tussen Tuinwijk en Molenkouterstraat Anthony Statius

12 september 2019

09u07 0 Zulte De bestaande trage verbinding tussen de Tuinwijk en de Molenkouterstraat in Machelen wordt opgewaardeerd en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte): “Tussen de jeugdlokalen aan de Tuinwijk en de Molenkouterstraat in Machelen ligt een graspad. Bij droog weer is dit pad een mooie verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Tuinwijk en het centrum van Machelen, maar bij minder goed weer is dit pad vaak in slechte staat en niet gebruiksvriendelijk. We willen deze verbinding opwaarderen door de aanleg van een verhard pad. Dit zal een goede zaak zijn voor de gebruikers van deze verbinding. Tegelijkertijd worden ook het Pieter Luytepleintje en de achterzijde van de lokalen in de Tuinwijk aangepakt.”

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ongeveer 48.000 euro en werd unaniem goedgekeurd. Op voorstel van raadslid Marc Devlieger wordt ook bekeken om de trage verbinding tussen de Molenkouterstraat en de Schoolstraat op een gelijkaardige manier op te waarderen.