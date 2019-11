Bestuurster knalt op geparkeerde auto in Oeselgemstraat Didier Verbaere

11 november 2019

17u46 4

Een bestuurster heeft maandagnamiddag omstreeks 15.30 uur een geparkeerde wagen geramd op de Oeselgemstraat in Zulte. De dame dommelde naar eigen zeggen even in achter het stuur van haar Audi en knalde op een Nissan langs de kant van de baan. De brandweer kwam ter plaatse om de dame te helpen. Ze kwam er vanaf met een polsbreuk en wat schrammen en werd overgebracht naar het ziekenhuis.