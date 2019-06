Bestuurder rijdt in vitrine drukkerij Lagaisse en vlucht weg: “Als bestuurder zich aanbiedt, krijgt hij kop koffie” Sam Ooghe

15 juni 2019

17u46 0 Zulte Een voortvluchtige autobestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de vitrine van drukkerij Lagaisse op de Staatsbaan in Zulte gereden. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. “Ik kan enkel hopen dat hij of zij zich hier aanbiedt - en dan krijgt hij een kop koffie”, aldus zaakvoerder Willy Lagaisse.

Het ongeval moet in de vroege uurtjes gebeurd zijn. Of de bestuurder zich wilde parkeren en te laat remde, dan wel of de bestuurder uit de bocht ging, is onduidelijk. Het resultaat is wél duidelijk: de wagen kwam tot stilstand tegen de vitrine van drukkerij Lagaisse, met nogal wat schade tot gevolg. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf.

De politie onderzoekt de zaak, maar zou weinig aanwijzingen hebben. “Het is de eerste keer dat ik hier zoiets meemaak. Ik hoop dat de bestuurder zich hier zelf komt aanbieden”, zegt zaakvoerder Willy Lagaisse. Voor een bolwassing, misschien? “Neen: ik zou de man of vrouw een kop koffie aanbieden. Ik zou het zelf ook maar gewoon normaal vinden dat iemand die zoiets doet, spijt heeft en alles proper wil komen regelen. Maar in de bus zat geen briefje, en we kregen ook nog geen seintje. Zoiets zou je toch verwachten.”

Wie tips heeft, of wie getuige was van het incident, kan dat steeds melden bij de lokale politie van de zone Deinze-Zulte-Lievegem.