Bestuurder onder invloed rijdt tegen gevel en pleegt vluchtmisdrijf: “Hij zat net niet in mijn woonkamer” Wouter Spillebeen

19 september 2019

11u33 22 Zulte Een bestuurder is in de nacht van woensdag op donderdag tegen de gevel gereden van de woning van Luc Verhelle (60) in de Rozenlaan in Zulte. De man liet een gat in de gevel achter en probeerde nog weg te rijden. “Het is een grote puinhoop”, zucht Luc.

Rond 3.45 uur lag Luc Verhelle te slapen toen een enorme klap hem wekte. “Het was een big bang”, herinnert hij zich. Toen hij beneden kwam kijken wat er aan de hand was, trof hij een puinhoop aan. “Alles ligt overhoop in de living. De zetels staan op de verkeerde plek en er was een grote stofwolk.” De oorzaak: een bestuurder was tegen de gevel van de woning gereden en had een gat achtergelaten onder de vensterbank. “Hij reed net niet binnen in mijn woonkamer. De schade is groot.”

Verzekering

De automobilist bleef niet ter plaatse. Hij probeerde nog weg te rijden, maar zijn wagen was te zwaar beschadigd. “We hebben het voertuig iets verder in de straat aangetroffen”, aldus de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. “De bestuurder had het achtergelaten. Hij is zelf naar het ziekenhuis gegaan met lichte verwondingen en daar hebben we hem aangetroffen.” De man bleek onder invloed te zijn van alcohol. Omdat hij de intentie had om te vluchten, spreekt de politie van een vluchtmisdrijf. Volgens Luc woont de man aan het einde van de Rozenlaan. “Maar ik heb er niet echt contact mee”, zegt hij.

De brandweer kwam de staat van de gevel bekijken. “Ze hebben besloten dat het niet nodig was om de gevel te stutten en konden verder niets doen”, vertelt Luc. “Nu ben ik alles aan het regelen met de verzekering. Hopelijk draai ik er zelf niet voor op. Ik bel naar alle mogelijke aannemers om de schade zo snel mogelijk te laten herstellen.” Ondanks alles blijft Luc positief. “Alles komt wel in orde. Het is uiteindelijk maar stoffelijke schade, we zijn niet gewond geraakt.”