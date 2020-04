BeNe Ladies Tour uitgesteld naar volgend jaar: Zulte krijgt nu pas na 11 jaar weer een koers Anthony Statius

07 april 2020

12u15 0 Zulte De BeNe Ladies Tour wordt dit jaar afgelast door het coronavirus. Dit wielerfeest zou op zaterdag 11 juli in Zulte plaatsvinden. “Na tien jaar zou er weer een koers in onze gemeente passeren, maar we kijken al uit naar volgend jaar”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

De BeNe Ladies Tour, de populaire rittenwedstrijd in het dameswielrennen, gaat niet door. Dit laat de organisatie weten in een mededeling.

“In de voorbereiding van deze vierdaagse, van donderdag 9 tot en met zondag 12 juli, worden we als organisator geconfronteerd met te veel onzekerheden”, zegt organisator Geert Stevens. “Dit staat een vlotte voorbereiding van de wedstrijd in de weg. Als organisator moeten we rekening houden met de regelgeving van twee landen, die van elkaar verschillen. Ook het feit dat we zowat dertig nationaliteiten aan de start verwachten, betekent een ernstige rem om deze internationale rittenkoers voor de wereldtop in het vrouwenwielrennen op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Hierin willen we geen enkel risico nemen. De gezondheid van iedereen staat in deze tijden voorop. Na overleg met de locaties Utrecht, Roosendaal, Zulte, Sluis en Knokke-Heist werd beslist om het evenement af te gelasten. Tijdens de komende weken ligt de focus op de editie van 2021.”

Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) kijkt alvast uit naar volgend jaar: “We vinden de afgelasting uiteraard jammer, we keken er enorm naar uit om na tien jaar opnieuw een koers te organiseren in Zulte. We begrijpen en ondersteunen de beslissing van de organisatoren volledig en zullen alles in het werk stellen om er in 2021 een nog groter wielerfeest van te maken”.