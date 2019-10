Bejaarde vrouw, moeder en dochter gewond door frontale aanrijding Wouter Spillebeen

13 oktober 2019

17u19 2 Zulte Een bejaarde vrouw, een moeder en een kind zijn deze middag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval ter hoogte van de brug aan de Statiestraat in Zulte.

Een 85-jarige vrouw week volgens de vaststellingen van de politie af van haar rijvak waardoor het rond 12 uur tot een frontale aanrijding kwam met haar tegenligger. In die wagen zaten een 37-jarige vrouw en haar 12-jarige dochter. Alle drie de inzittenden werden naar het ziekenhuis in Waregem overgebracht met lichte verwondingen. De twee wagens werden weggetakeld. Na ongeveer een uur was het ongeval afgehandeld en was de rijbaan weer volledig vrij.