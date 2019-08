Autodelen of niet? De gemeente wil uw mening weten Anthony Statius

16 augustus 2019

12u41 1 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte onderzoekt of het een meerwaarde is om het autodelen op te starten. Hiervoor wil men de stem van de inwoners horen aan de hand van een enquête. Deze kan je vanaf vrijdag 16 augustus invullen via www.zulte.be/autodelen.

Autodelen is een uitleensysteem dat van pas kan komen voor mensen die niet zo vaak de wagen nodig hebben. Hierbij bespaar je de aankoop van een wagen uit, alsook verdere onderhoudskosten en de nodige verzekeringen en belastingen. Anderzijds bespaart het ook veel tijd om niet meer te moeten zoeken naar een parkeerplaats omdat Cambio vaste standplaatsen heeft.

Autodelen werd onder andere in Deinze al gelanceerd en vooraleer men dit in Zulte wil doen, wil het gemeentebestuur eerst nagaan of hier voldoen interesse voor is. Dit wil men doen aan de hand van een enquête. De Zultenaren kunnen nog tot 1 oktober 2019 hun mening geven via www.zulte.be/autodelen.