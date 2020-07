Autobestuurder lichtgewond na crash tegen bomenrij Wouter Spillebeen

26 juli 2020

17u06 0 Zulte Een stuk van de bomenrij in de Staatsbaan in Zulte is in de nacht van zaterdag op zondag vernield toen een autobestuurder er aan hoge snelheid op inreed. De man zou lichte verwondingen opgelopen hebben toen zijn wagen op zijn zij rolde.

Het ongeval gebeurde rond 3 uur ter hoogte van boekenwinkel Press Shop in de Staatsbaan. Getuigen verklaren dat ze de wagen aan hoge snelheid zagen rijden vanuit Deinze. De chauffeur verloor de controle over zijn stuur en reed op de bomenrij in het midden van de rijbaan in. De wagen kwam op zijn zij tot stilstand.

De bestuurder kon op eigen kracht uit zijn wagen kruipen en zou lichte verwondingen hebben opgelopen. Hij werd ter verzorging afgevoerd met de ambulance. De brandweer kwam intussen ter plaatse om de rijbaan vrij te maken. De wagen werd rechtgetrokken en weggebracht door een takeldienst.