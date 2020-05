Animatoren gezocht voor Zultse speelpleinwerking Anthony Statius

24 mei 2020

09u34 0 Zulte De Zultse speelpleinwerking is op zoek naar animatoren. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven.

Wie gebeten is door de speelmicrobe en zich laat omschrijven als een creatieve duizendpoot met leuke en zotte ideeën, die kan zich aanmelden aan animator voor de speelpleinwerking van Zulte. De gemeente is op zoek naar jongeren vanaf 16 jaar of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, die op een zinvolle manier een deel van hun zomervakantie willen doorbrengen.

Inschrijven als animator op de speelpleinwerking kan via www.zulte.be/animatoren-speelpleinwerking.