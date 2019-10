André en Anna vieren diamanten huwelijksverjaardag Anthony Statius

09 oktober 2019

André Van Quaethem en Anna De Smul hebben hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Op 19 augustus 1959 gaven ze elkaar het jawoord in Zeveren (Deinze) en op vrijdag 27 september 2019 werden ze door het gemeentebestuur van Zulte in de bloemetjes gezet. Na de plechtigheid werden André en Anna samen met hun familie uitgenodigd voor een receptie in het gemeentehuis.