Altijd willen weten hoe kerstballen gemaakt worden? Kom dan naar de open atelierdag bij Mélange Bizar,t Anthony Statius

08 november 2019

16u18 0 Zulte Juwelier Kathleen Everaert organiseert op zondag 10 november een open atelierdag in Mélange Bizar,t in Zulte. We wil weten hoe een glasparel of een kerstbal gemaakt wordt is zeker welkom.

In atelier-boetiek Mélange Bizar,t creëert Kathleen Everaert op ambachtelijke wijze glasjuwelen en allerlei andere unieke en stijlvolle producten. Op zondag 10 november zet Kathleen de deuren open voor het grote publiek. Er zijn demonstraties glas smelten en er zijn ook werken van andere kunstenaars te zien, zoals kunstfoto’s van Wesley Dombrecht, gravures van Martine Stragier en metalen sculpturen van Tom Maebe.

Iedereen is welkom tussen 10 en 18 uur. Mélange Bizar,t bevindt zich in Olmenlaan 33 in Zulte. Meer info via melangebizart@gmail.com.