Al meer dan 18.000 Zultebonnen verkocht Anthony Statius

22 november 2019

13u38 0 Zulte Sinds de start van de verkoop van de Zultenbonnen in 2013 werden er al 18.061 exemplaren van verkocht. Dit voor een totale waarde van 243.490 euro. De bonnen ter waarde van 10 en 25 euro zijn nog steeds te koop.

Eind 2013 lanceerde het gemeentebestuur van Zulte in samenwerking met de adviesraad lokale economie de Zultebon. Met deze cadeaubon wil het gemeentebestuur dat inwoners meer gaan winkelen in de eigen gemeente en minder uitwijken naar de omliggende steden en gemeenten voor hun aankopen.

De gemeente doet nog eens een oproep naar iedereen die inspiratie zoekt voor een eindejaarsgeschenk. Met de Zultebonnen kan je terecht bij meer dan 100 handelaars in Zulte. Je kan de cadeaubonnen vinden in het gemeentehuis, de bibliotheek, Dagbladhandel Dimitri in Machelen, bakkerij ’t Krokantje in Olsene en slagerij Messiaen in Zulte.