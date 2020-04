Al 117 vrijwilligers willen mondmaskers maken voor Zulte Anthony Statius

09 april 2020

14u27 1 Zulte Amper 24 uur nadat de gemeente Zulte een oproep deed om mondmaskers te maken, hebben zich al 117 vrijwilligers aangemeld. “Als het zo verder gaat, kunnen we zeker een mondmasker geven aan alle 16.000 inwoners”, zegt een tevreden burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

Woensdagmiddag maakte het gemeentebestuur van Zulte bekend dat men voor iedere inwoner een mondmasker wil voorzien. De mondmaskers zullen vervaardigd worden op de nog aanwezige installaties van het voormalige textielbedrijf Bekaert-Bodere (Bebotex) in Olsene en iedereen kan zijn steentje bijdragen. Er werd een oproep gedaan naar vrijwilligers, die het nodige naaiwerk op zich willen nemen en amper 24 uur nadat de oproep in deze krant verscheen, hebben zich al 117 mensen aangemeld. Dit laat burgemeester Simon Lagrange weten.

“Er werd massaal op onze oproep gereageerd”, zegt Lagrange. “Er zijn zelfs vrijwilligers uit andere gemeenten zoals Waregem en De Pinte, die zich hebben aangemeld. Al deze mensen zijn bereid om minstens één pakket van 50 mondmaskers te maken, dus dat zijn er zeker al zo’n zesduizend. Zulte telt 7.000 gezinnen en ongeveer dubbel zoveel inwoners, dus het moet zeker lukken om voor iedereen een masker te voorzien. In een latere fase zullen deze gratis in de bus geleverd worden.”

Vrijwilligers kunnen zich melden via zultehelpt@zulte.be of 09/321.84.24 (Sociaal Huis) of 09/243.14.18 (gemeentehuis).