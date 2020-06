Afsprakensysteem recyclagepark blijft behouden tot eind dit jaar Anthony Statius

03 juni 2020

11u43 0 Zulte Het recyclagepark van Zulte gaat verder met de regeling op afspraak. De capaciteit wordt verhoogd naar vijf bezoekers per kwartier.

Volgens de gemeente Zulte zijn de meeste bezoekers van het recyclagepark tevreden met de afsprakenregeling. Er zijn nauwelijks wachtrijen, op het park loopt alles vlot, het afval wordt beter gesorteerd aangebracht en er zijn weinig bezoekers tegelijkertijd aanwezig. “Bezoekers kunnen gemakkelijk de afstandsregels respecteren en het risico op besmetting blijft beperkt”, zegt milieuschepen Frederic Hesters (Open Zulte). “Het coronavirus is nog verre van verdwenen en daarom hebben we besloten om verder te werken met dit systeem, minstens tot eind dit jaar. Het systeem zal geëvalueerd worden en voor advies voorgelegd worden aan de milieuraad.”

“De regeling blijft enkel op afspraak en onder strikte voorwaarden, met alle fracties behalve asbest. Er wordt slechts één reservatie per adres en per voor- of namiddag toegelaten, en dit vijf keer per maand. Het aantal toegelaten bezoekers per kwartier wordt verhoogd van 4 naar 5", aldus de schepen.

Een afspraak maken kan enkel online via www.zulte.be/afspraak. Het recyclagepark blijft nog steeds op dinsdagnamiddag van 13 tot 17 uur enkel open voor zelfstandigen. Zij moeten geen afspraak maken.