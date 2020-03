Aantal woninginbraken in Zulte niet gestegen, met dank aan de BIN’s Anthony Statius

17u43 0 Zulte Het aantal woninginbraken in Zulte is vorig jaar ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2018. In vergelijking met de jaren daarvoor is er een daling merkbaar. Dat blijkt uit een analyse van de buurtinformatienetwerken (BIN’s) door de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

“In vergelijking met 2018 is er in 2019 een status quo van het aantal inbraken in Zulte”, zegt waarnemend burgemeester Sophie Delaere (Open Zulte). “Vorig jaar werden er 32 inbraken vastgesteld, een daling met 20 procent ten opzichte van 2016. Het gemeentebestuur is dan ook tevreden van de werking van de buurtinformatienetwerken. Mede dankzij hen worden inbraken voorkomen. De samenwerking tussen de negen Zultse BIN’s en de politiediensten verloopt vlot. In 2019 kwamen 374 BIN-meldingen binnen en werden twee daders gevat dankzij de alertheid van de burgers. We willen dan ook iedereen aanmoedigen om een buurtinformatienetwerk op te richten in zijn of haar wijk.”

“De politie raadt ook aan om steeds contact met hen op te nemen bij het zien van verdachte personen, voertuigen of handelingen en dit door te bellen naar het nummer 101", besluit Sophie Delaere.