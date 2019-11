65-jarigen van Machelen vieren samen hun verjaardag Anthony Statius

26 november 2019

16u46 0 Zulte De 65-jarigen van Machelen hebben voor de derde keer samen hun verjaardag gevierd.

De 65-jarigen en hun partners - 41 aanwezigen in totaal - verzamelden in restaurant ArtiChaud in Kruisem om te genieten van een lekker diner. Vooraf werd er in het gemeentehuis door de burgemeester en het schepencollege een receptie aangeboden. “De sfeer was opperbest en hopelijk kunnen we dit binnen 5 jaar opnieuw doen”, zegt organisator Johan Nachtergaele.