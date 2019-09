350 bezwaren tegen windmolenproject Zaubeek Anthony Statius

25 september 2019

12u24 0 Zulte Er zijn al zo’n 350 bezwaarschriften ingediend tegen het geplande windmolenproject Zaubeek op de grens van Zulte en Kruisem. De windmolens, waarvan er een op grondgebied Zulte zou komen, zorgden dinsdagavond voor een pittig debat op de gemeenteraad.

Oppositiepartij CD&V vroeg op de Zultse gemeenteraad van dinsdag 24 september een algemeen onderzoek naar de meest geschikte locaties voor windmolens. Vele omwonenden uit Zulte en Kruisem zien het geplande windmolenproject Zaubeek blijkbaar niet zitten en er werden ondertussen al zo’n 350 bezwaarschriften uit beide gemeentes ingediend. “Onze fractie wenst een algemeen onderzoek naar de meest geschikte locaties voor windmolens op ons grondgebied”, zegt gemeenteraadslid Henk Heyerick (CD&V). “Hiermee willen we vooral de minst hinderlijke locaties in kaart laten brengen, alsook de aangewezen hoogte die toelaatbaar is binnen onze omgeving. Er is nood aan een objectief onderzoek alvorens er definitieve keuzes worden gemaakt en vergunningen of positieve adviezen worden verleend.”

De voltallige meerderheid stemde tegen het voorstel van CD&V. Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte): “Dit gemeentebestuur is voorstander van meer groene, hernieuwbare energie en wij vinden de industriezone een geschikte locatie voor windmolens. We zijn hier heel duidelijk en consequent in: we zeiden dit in 2015 toen we samen met Dentergem protesteerden tegen geplande windmolens in de Leievallei, we zeiden dit in aanloop naar de verkiezingen vorig jaar in ons verkiezingsprogramma en we zeggen dit ook nu. Nu zeggen dat de industriezone geen geschikte locatie is, betekent hetzelfde als zeggen dat er geen enkele windmolen mag gebouwd worden op het grondgebied van Zulte. Momenteel is inderdaad een aanvraag lopende voor vier windmolens in de industriezone, waarvan een op grondgebied Zulte, alsook drie windturbines aan de overkant van de E17. Het openbaar onderzoek voor deze aanvraag liep dit weekend af. Er werd een 350-tal bezwaren ingediend, waarvan ongeveer de helft uit onze gemeente, hoofdzakelijk via een gezamenlijke petitielijst. We hebben respect voor de ingediende bezwaren en we begrijpen dat de komst van windmolens angst kan oproepen. Over de concrete lopende aanvraag doen we nu nog geen uitspraak. We zullen een gemotiveerd advies overmaken aan de provincie Oost-Vlaanderen, waar de Bestendige Deputatie zal beslissen omtrent de vergunningsaanvraag.”