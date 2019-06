35 winnaars van marktactie krijgen prijs Anthony Statius

05 juni 2019

14u14 0 Zulte De winnaars van de marktactie van Zulte werden op zondag 2 juni bekendgemaakt. In totaal werden er 309 spaarkaarten ingevuld en hieruit werden 35 winnaars geloot.

De bezoekers van de Zultse zondagsmarkt konden tijdens de marktdagen in mei stempels verzamelen bij de marktkramers. Zo maakte iedereen kans op een van de 35 prijzen. Op zondag 26 mei werd de actie van de markt afgesloten met 309 volledig ingevulde spaarkaarten. Uit deze deelnemende kaarten werden 35 personen geloot die een prijs mochten ophalen tijdens de prijsuitreiking op zondag 2 juni in het Ontmoetingscentrum of nadien in het gemeentehuis.

Martine Dierickx, Emmy Keirsbilck, Carine Verspeelt, Geert Landsheere en Christine Van De Walle mochten een boodschappencaddie met producten van de markt in ontvangst nemen. De andere winnaars kregen een Zultebon ter waarde van 10 euro.