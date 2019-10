1,3 miljoen euro extra middelen voor Zulte dankzij Vlaams regeerakkoord Anthony Statius

03 oktober 2019

14u49 2 Zulte Het Vlaams regeerakkoord levert Zulte bijna 1,3 miljoen euro aan extra inkomsten op. Dit meldt de Zultse N-VA-fractie.

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget voor open ruimte.

“Voor Zulte betekent dat concreet 1.248.406 euro”, zegt schepen Linda Detailleur. “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen. Met dit geld kunnen we onze gemeente beter maken. N-VA Zulte wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in fietspaden, veilige aansluitingen naar de fietssnelweg F7, veilige wegen, en een groenere omgeving.”