‘Palen van het onbeperkte’ van Raveel krijgen opknapbeurt Anthony Statius

24 juni 2020

14u37 0 Zulte ‘De palen van het onbeperkte’ van Roger Raveel worden binnenkort opgeknapt. Deze kunstwerken staan verspreid over Machelen (Zulte), het geboortedorp van de in 2013 overleden kunstenaar. “Volgend jaar vieren we 100 jaar Raveel en tegen dan zullen de palen opnieuw in ere hersteld zijn”, zegt cultuurschepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte).

Bij de herinrichting van Machelen-dorp in 2011 werden op drie locaties ‘palen van het onbeperkte’ van kunstschilder Roger Raveel neergepoot. Deze ‘Raveelpalen’ staan aan de Guldepoort, aan het Roger Raveelmuseum, aan het kruispunt van de gewestweg N43 met de Dorpsstraat en in de tuin van de overleden kunstenaar.

“De palen zijn dringend aan renovatie toe”, zegt cultuurschepen Michaël Vandemeulebroecke. “De kleuren zijn vervaagd, er zitten scheuren in het schilderwerk en op sommige plaatsen vertonen ze roestplekken. In overleg met Marleen De Muer, de weduwe van Roger Raveel, worden de vier palen hersteld voor een bedrag van 26.253 euro. De werken zullen ter plaatse uitgevoerd worden. Volgend jaar is het een eeuw geleden dat Raveel geboren is en dit feestjaar zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Tegen dan zullen de palen opnieuw schitteren in het dorp.”

De renovatie werd dinsdag unaniem goedgekeurd door de Zultse gemeenteraad.