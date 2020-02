“Ik was bang van mannen met make-up”: Zultenaar riskeert zes maanden cel voor homofoob geweld

05 februari 2020

14u52 0 Zulte Een Zultenaar riskeert zes maanden cel nadat hij een minderjarige homoseksuele jongen op de bus belaagde, schopte en uitschold. De man deed geen poging te verhullen dat het geweld gemotiveerd was door homofobie. “Ik was bang van een man met make-up.”

Eind maart 2017 zat het minderjarige slachtoffer gewoon op de bus toen de belaging begon. “De feiten zijn zeer ernstig, ook al vallen de fysieke letsels nog mee”, begon de advocaat van de tiener, die niet in persoon op de zitting aanwezig was. “Hij hoorde beledigingen, waaronder ‘vuile homo’, en kreeg schoppen tegen zijn been. Hij raakte hierbij gewond, maar de psychologische impact is veel groter dan de fysieke. Mijn cliënt is bang om naar school te gaan en zijn ouders moeten hem nu steeds aan de schoolpoort afzetten en ophalen.”

“Hij is ook bang om zichzelf te zijn”, ging de advocaat verder. “Dat is nog het ergste. Hij kan het voorval moeilijk plaatsen en kijkt nog steeds constant over zijn schouder, gewoon om te kijken of hij wel mag zijn wie hij is. Hij is nog jong en dit zal de rest van zijn leven door zijn hoofd blijven spelen. Dat kunnen we niet tolereren.”

Geïnterneerd

De man werd gedagvaard om zich te verdedigen voor opzettelijke slagen en verwondingen met de verzwarende omstandigheid dat het geweld homofoob was. Opvallend genoeg gaf de man aan de rechter grif toe dat de geaardheid van zijn slachtoffer hem gemotiveerd had. “Ik was net naar hier verhuisd vanuit Polen”, verklaarde hij. “Daar is homoseksualiteit nog iets raars. Ik was het niet gewoon en was bang van een man met make-up.”

De rechter legde de man verder op de rooster. “Is seksuele geaardheid volgens u een keuze?”, vroeg hij. “Neen, iedereen is ermee geboren. Dat begrijp ik nu, maar vroeger besefte ik dat niet”, was het antwoord.

De procureur vorderde een celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro, maar dan bleek dat de beklaagde sinds een paar weken geïnterneerd is in een andere zaak. Omdat die nieuwe informatie een impact heeft op de vordering, werd de zaak voor verdere behandeling uitgesteld naar 1 april.