Zware botsing tussen motorfiets en auto op kruispunt in Houtave Bart Boterman

07 augustus 2020

10u32 3 Zuienkerke Op het kruispunt van de Oostendse Steenweg en de Kapellestraat in Houtave, deelgemeente van Zuienkerke, gebeurde donderdag iets voor 17 uur een zware botsing. Een auto verliet de Kapellestraat en zou de Oostendse Steenweg opdraaien maar werd in de flank aangereden door een motorrijder.

De autobestuurder verklaarde dat hij verblind was door de zon en de motorrijder niet zag aankomen. Er volgde een zware klap. De motorrijder raakte het zwaarst gewond, maar was wel nog bij bewustzijn toen de hulpdiensten aankwamen. Hij werd naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht, net zoals de autobestuurder. Die was vooral in shock. Zowel de motorfiets als de auto raakten ernstig beschadigd en werden getakeld.

Door het ongeval liet de politie de Oostendse Steenweg volledig afsluiten, enerzijds om de hulpverlening vlot te laten verlopen alsook om de nodige vaststellingen te kunnen doen. De baan was volledig dicht tussen Vijfwege en Strooienhaan. Het verkeer werd omgeleid.