Wordt fameuze Eendenkooi van Meetkerke beschermd?

04 februari 2020

09u16 0 Zuienkerke Er is een procedure aan de gang om de fameuze Eendenkooi van Meetkerke te beschermen als monument.

De Eendenkooi bevindt zich in het natuurgebied Lage Moere Meetkerke. De kooi werd vroeger gebruikt om eenden te lokken. Het is nog een van de weinige kooien van die omvang in België. Je kan er enkel naartoe mits toestemming van het gemeentebestuur. Er worden ook heel wat wandeltochten richting de Eendenkooi georganiseerd. De dienst Onroerend Erfgoed Vlaanderen buigt zich over de mogelijke bescherming van het 'monument’. Als het zover komt, kan de kooi eindelijk weer gerestaureerd worden, want momenteel ligt de bezienswaardigheid van Meetkerke er verloederd bij.