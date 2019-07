Wagen uitgebrand na knal tegen boom Jelle Houwen

07 juli 2019

In de nacht van zaterdag op zondag brandde een wagen volledig uit na een verkeersongeval op de Blankenbergse Steenweg. Om 03.15 uur reed een 23 jarige bestuurder uit Westerlo tussen het kruispunt van Kruiskalsijde en Vagevuu in Zuienkerke toen hij, vermoedelijk door het in slaap vallen, tegen een boom reed. Door de aanrijding vatte het voertuig vuur en brandde volledig uit. De bestuurder kon tijdig het voertuig verlaten en werd met lichte verwondingen overgebracht naar de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Jan in Brugge. Door de bluswerken en het takelen was de Blankenbergse Steenweg gedurende meer dan een uur afgesloten in beide richtingen. De brandweer kwam ter plaatse voor de bluswerken en de politie voor de nodige vaststellingen.